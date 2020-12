FORMAZIONE, Il probabile undici, torna José Callejon

La formazione con la quale domani la Fiorentina scenderà in campo contro il Genoa vedrà probabilmente un cambio di modulo, e cioè il passaggio al 4-3-3. Secondo La Nazione, davanti a Dragowski ci saranno Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi, mentre a centrocampo Amrabat e Castrovilli più uno tra Borja Valero e Duncan; in attacco ancora Ribery e Vlahovic (quest'ultimo in vantaggio su Cutrone) assieme al ritorno da titolare di Callejon.