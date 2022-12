FIORENTINA, Progetti e ambizioni: Monaco un esempio

Sulle pagine de La Nazione si parla del confronto, non solo in campo, tra Monaco e Fiorentina. Il progetto Academy, che punta a lanciare e forgiare nuovi campioni, trova nel lavoro del Monaco una base da sogno, tant'è che Henry, Petit, Thuram, Trezeguet e Mbappé sono solo alcuni dei ragazzi sfornati club nel corso degli anni. Il Monaco, così come la Fiorentina a partire dai prossimi mesi, punta su una struttura all'avanguardia appena inaugurata. Il ds Mitchell spiega l'importanza di una nuova casa: "Avere un centro di allenamento di livello è fondamentale per una società ambiziosa e che punta sulla crescita dei giovani. Questo permette di lavorare a 360° sulla preparazione della performance, sulla prevenzione, sul recupero dei calciatori".