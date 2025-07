Fiorentina, ok l'idea Kessie ma solo a certi condizioni: dovrebbe tagliarsi l'ingaggio monstre

vedi letture

Il Corriere dello Sport si concentra sulla pista Franck Kessie che, secondo quanto si legge sul quotidiano, non è un nome da depennare totalmente per la Fiorentina. Contatti, reali e concreti, con l’ivoriano, che ormai dal 2023 gioca nella Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Ahi. Dove percepisce uno stipendio, 14 milioni netti a stagione, inarrivabile soprattutto per i parametri di un club come la Fiorentina. C’è da considerare un fattore: la volontà del ragazzo. Kessié desidera lasciare l’Arabia, è fortemente convinto di abbandonare l’Al-Ahli di cui declinerà qualsiasi proposta di rinnovo.

Il suo contratto scadrà a gennaio, ma non è da escludere la possibilità che la sua determinazione nel voler tornare in Europa, e in particolare in Italia, prevalga già in estate. In quest’ultimo caso le vie sono due: la rescissione con l’attuale club o l’obbligatorietà per chi lo voglia acquistare di riconoscere agli arabi un cifra, più o meno simbolica. L'ingaggio è il problema enorme e ad oggi è impossibile che la dirigenza viola possa lontanamente avvicinarsi alla cifra percepita dall’ex Milan in Arabia. La speranza è riposta più che altro nella volontà del ventottenne, che spinto dal desiderio di rientrare in Serie A potrebbe decidere di abbattere letteralmente lo stipendio.