FIORENTINA, Oggi la ripresa al V.P. Kean e Pongracic...

Dopo quattro giorni di riposo concessi al gruppo dal tecnico campano per i punti conquistati nel mese di settembre, la Fiorentina oggi torna ad allenarsi al Viola Park. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Moise Kean e Marin Pongracic. Il centravanti azzurro ha dovuto rinunciare alla chiamata di Spalletti in nazionale a causa di una lombalgia. La settimana scorsa ha svolto allenamento differenziato ma lo staff medico è fiducioso per il suo recupero in vista della trasferta di Lecce. Meno ottimismo e più cautela, visto comunque l'ottimo rendimento della coppia formata da Ranieri e Comuzzo, per il croato. L'ex Lecce vorrebbe scendere in campo contro la sua ex squadra ma vuole esserci ma è ancora alle prese con un problema ai flessori della coscia sinistra che dura da ormai più di due settimane.

Per quanto riguarda i nazionali torneranno a Firenze domani, per aggregarsi al gruppo da giovedì, Pietro Comuzzo e Edoardo Bove, impegnati questa sera nel match valido per le qualificazioni ad Euro2025 con la nazionale Under21 contro l'Irlanda. Stesso discorso per Robin Gosens, l'altro Nazionale viola, impegnato ieri sera in occasione di Germania-Olanda. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.