"Fiorentina in volo", così La Gazzetta dello Sport dopo il match del Franchi

"Se manca Kean ci pensano i centrocampisti. È un triplo passo avanti quello della Fiorentina, che spesso aveva avuto problemi a risolvere le questioni senza il suo centravanti. Stavolta invece evita l’ostacolo della “piccola”, come aveva già fatto settimana scorsa contro il Cagliari: due vittorie che lasciano poco al palato calcistico, ma Palladino ha ragione, a questo punto bisogna badare al sodo". Si apre così l'articolo di commento de La Gazzetta dello Sport al match andato in scena ieri al Franchi tra Fiorentina ed Empoli. Poco spettacolo ma tre punti, questo il sunto per i gigliati della gara giocata ieri contro gli azzurri. Senza il suo bomber la Fiorentina ha trovato nuove risorse offensive in Adli, in rete al 7' dopo una bella combinazione tra Gudmundsson e Beltran, e nel solito Mandragora, che ha deliziato i presenti con una splendida rovesciata.

Per il resto poco altro se non la sofferenza finale contro l'orgoglio degli azzurri. La Fiorentina ha tirato in porta tre volte e ha battuto un solo corner rispetto ai sei dell'Empoli. Numeri che dimostrano come le assenze di Kean e Dodo siano fatte sentire. Beltran e Folorunsho hanno fatto il loro dovere ma sono giocatori diversi, l'argentino non permette il lancio lungo come il centravanti piemontese mentre l'Ex Verona, molto applicato dietro, non ha per caratteristiche le accelerazioni tipiche del brasiliano. La chiave sono stati gli inserimenti dei centrocampisti.