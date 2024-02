FIORENTINA, Dodo e Castrovilli: obiettivo convocazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel primo pomeriggio di ieri, dopo i due giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano, la Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park per preparare la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri. Lente d'ingrandimento dello staff del tecnico siciliano puntata su Cristiano Biraghi che a Empoli era uscito per infortunio, anche se non sembra aver subito niente di grave, e sui lungo degenti Dodo e Castrovilli. Questi ultimi due puntano a tornare tra i convocati lunedì sera. Sembra in fase di progressiva guarigione Arthur, anche se le sue condizioni sono sempre da tenere sott'occhio. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.