Fiorentina-Atalanta, per la Nazione è una "sfida decisiva per Europa e scudetto"

Fiorentina-Atalanta è una gara che non delude mai, tra rivalità storiche e grandi ambizioni. Oggi al Franchi, i viola puntano a consolidare la loro corsa verso l’Europa, mentre l’Atalanta non ha ancora rinunciato a lottare per lo scudetto.

La partita vedrà protagoniste le coppie d’attacco Kean-Gud e De Ketelaere-Pasalic, con il duello sugli esterni che si preannuncia cruciale. Il 3-5-2 di Palladino, che ha valorizzato Gosens e Dodò, affronta il gioco offensivo e rapido di Gasperini, che pur squalificato seguirà la gara dalla tribuna.

La Fiorentina, reduce da una buona forma, vuole sfruttare il fattore Franchi, dove ha battuto già grandi squadre. L’Atalanta, dopo la sconfitta con l’Inter, si gioca probabilmente l’ultima possibilità di rimanere in corsa ai vertici. Sarà una partita ad alta intensità.

Lo scrive La Nazione.