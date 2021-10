FERRARA, Kokogol e il pacchetto alla Benalouane

Classico spazio del sabato sulle pagine de La Nazione per la spiritosa rubrica di Benedetto Ferrara dal titolo "Rock and Goal". Quest'oggi l'articolo prende il titolo di "Pacchetto Benalouane inclusi pranzo e tram Le vacanze di Kokogol". Questo uno dei passaggi dell'articolo: "Chi sta sfruttando a pieno le vacanze fiorentine è il mitico Kokogol, che in agenzia ha acquistato il pacchetto viaggio Benalouane. Quello che comprende visite guidate in città, un abbonamento per la tramvia direzione Careggi e la possibilità di mangiare alla mensa del centro sportivo con i i giocatori viola. Tra l’altro si vocifera che potrebbe essere lui il prossimo James Bond. Prenderà il posto di Daniel Craig, che muore nell’ultimo No time to die liberandosi a parametro zero e quindi lasciando un posto vacante. Kokogol girerà l’action movie del nuovo agente 000 (il calcolo dei gol in maglia viola) che potrebbe dovrebbe intitolarsi No time to play".