EMPOLI, Vuole ripetere la bella vittoria del 2021

Come riportato da La Repubblica (Firenze) è solo la seconda giornata, ma è già uno spartiacque importante per Empoli e Fiorentina. Se i viola sono sulle ali dell'entusiasmo per le vittorie e i cinque gol con Cremonese e Twente, per gli azzurri la situazione è leggermente diversa. L'ambiente è in attesa

degli sviluppi di calciomercato e anche dei risultati, dato che con Spal (Coppa Italia) e Spezia sono arrivate due sconfitte. L'Empoli di Zanetti macina gioco, crea molto, ma raccoglie pochissimo. In difesa ecco i maggiori dubbi, che curiosamente accomunano la retroguardia a quella viola. L'Empoli deve trovare compattezza e concretezza. Nonostante qualche tifoso stia vivendo in maniera disfattista e pessimista le prime due sconfitte stagionali, c'è comunque attesa per una partita molto sentita al Castellani. La sente anche Alberto Grassi, nuovo centrocampista arrivato dal Parma, che alla presentazione ha detto: "Sono arrivato nella settimana più importante, quella del derby con la Fiorentina. Mi alleno per farmi trovare pronto fin da subito".

Nonostante l'inizio zoppicante a Empoli c'è grande fermento per l'esordio casalingo in campionato; le immagini del 2-1 del 2021 fanno il giro dei social, c'è chi spera in una nuova vittoria.