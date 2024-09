EDMUNDO, Vedere la Fiorentina mi dà emozione. Rayan...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola pubblica un'intervista all'ex attaccante della Fiorentina Edmundo, nei giorni scorsi in vacanza a Firenze. Questo un estratto delle sue dichiarazioni su questo suo ultimo periodo nel capoluogo toscano e sulla Fiorentina di Palladino: "Ho visto la partita di ritorno col Puskas e quella col Monza, veder giocare i viola mi dà grandi emozioni e mi riporta a quello che ho vissuto con quei colori addosso. È stato bello veder vincere ai rigori e gioire per il pareggio col Monza, c’è da lavorare ma il tempo per farlo non manca. Ho fatto un giro in Europa e dopo il mare di Croazia e Sardegna ho scelto di fermarmi qui. Mi ha fatto piacere conoscere la sindaca, anche perché lei è un’appassionata del Brasile ed è stata impegnata in missioni sociali pensate per i bambini e per i poveri. Quello che mi ha emozionato di più però sono i tifosi: sono passati tanti anni, eppure si ricordano ancora di me. Significa che ho fatto qualcosa di bello".

Acquistato per 13 miliardi di lire nel 1997 O' Animal si è fatto ricordare dai tifosi viola per i suoi dribbling, i suoi gol e le sue giocate straordinarie. Nel 1999 dopo che la formazione di Trapattoni si era laureata campione d'inverno, Batistuta si infortunò e Edmundo scappò in Brasile per il carnevale e così nel girone di ritorno svanì il sogno scudetto: "L’ho già detto e lo ripeto, potessi tornare indietro salirei su quel treno per Udine e aiuterei la Fiorentina a vincere lo scudetto. Mi sono già scusato coi tifosi, ma quello era un periodo particolare della mia vita e sentivo di dover tornare a casa. Se ho risentito Batistuta in questi anni? No...".

Si era parlato anche di un suo viaggio a Firenze per convincere la Fiorentina a puntare sul giovane talento del Vasco Da Gama, squadra a cui Edmundo è legato, Vitor Rayan: "È un talento puro, già titolare della Nazionale Under 20 e può arrivare a fare 10-15 gol l’anno. Sarebbe un bell’investimento. Vada come vada con Vitor dopo questo ritorno a Firenze sarò ancora di più tifoso viola: la passione dei fiorentini ti entra dentro".