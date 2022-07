DIFESA, Se parte Milenkovic piace sempre Schuurs

Come riportato da La Nazione nel caso in cui Milenkovic decida di andarsene a pochi mesi dallo svincolo (per una cifra secondo i viola non inferiore ai 15 milioni) la Fiorentina si troverebbe nella condizione di agire velocemente sul mercato. Nell ultime ore è tornato di moda il nome di Perr Schuurs, difensore centrale dell’Ajax (classe 1999) che ricorda fisicamente Milenkovic per stazza e capacità di colpire di testa. Nazionale olandese under 21, Schuurs è nel mirino anche di altre società italiane come Torino e Bologna.