DG GENOA, Ecco perché abbiamo esonerato Sheva

Il direttore generale del Genoa Johannes Spors ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando i motivi che hanno portato all'addio di Shevchenko a due giorni dalla partita contro la Fiorentian: "Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema. Sfortunatamente, non c’è stato un miglioramento nel nostro gioco e i risultati, che per noi sono troppo importanti, non sono arrivati. A un certo punto, come club ci siamo resi conto che non avremmo avuto l’energia di cui abbiamo bisogno per la gara di Firenze. Così abbiamo deciso di prendere una decisione rapida, volevamo trattare Shevchenko in maniera corretta e trasparente. Una decisione rapida spesso è meglio di una tardiva".

Cosa pensa di Konko?

"Senza dubbio sarà in panchina a Firenze. Credo che sia un giovane allenatore di grande talento, con molta esperienza da giocatore e già con esperienze da tecnico. Ha il nostro pieno supporto".