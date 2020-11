DE PAUL, Non penso al mercato. Testa alla Lazio

Intervistato dal Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul si è espresso così sul suo futuro:

Sulle voci di mercato: «Sono molto contento di essere qua perché mi trattano come un figlio e tutti mi vogliono bene. Questo sentimento è reciproco. A ogni sessione di mercato escono voci su di me e magari succederà anche in futuro, ma ora non ci penso. Mi farò trovare sempre pronto per ciò che accadrà. Fisicamente e mentalmente sono nel miglior momento della carriera».

Su un possibile addio in futuro: «Ora penso solo alla sfida con la Lazio. Se mi concentrassi su un eventuale trasferimento, non farei più bene il mio lavoro. E questa è l’ultima cosa che voglio».