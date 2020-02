CUTRONE, Vlahovic? Ci completiamo. La 1ª da ex...

Sulle pagine odierne del settimanale de La Gazzetta dello Sport “SportWeek” leggiamo oggi una lunghissima intervista all’attaccante viola, con un lungo passato rossonero alle spalle, Patrick Cutrone che questa sera affronterà per la prima volta da ex il Milan. Queste le sue dichiarazioni più importanti: "Stasera la prima volta da ex Milan? Forse è meglio che succeda a Firenze, piuttosto che a San Siro. È una squadra cui tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Ibrahimovic? Sarebbe bello chiedergli la maglia. È Ibra, non c’è bisogno di dire altro. La Fiorentina? È una squadra che mi ha sempre affascinato per la sua storia, per i campioni come Batistuta che ci sono passati e per la sua tifoseria appassionata. E perché Firenze è una città splendida. Vlahovic? Secondo me ci completiamo. Io attacco di più lo spazio, lui viene più incontro. Mi piacerebbe giocarci assieme. Ma c’è Chiesa, sta per rientrare Ribery: c’è tanta gente forte. Perché al Wolverhampton non è andato bene? Molti dicono che non mi sia ambientato. Falso, la verità è che l’allenatore aveva il suo gruppetto di fedelissimi dal quale non derogava, quelli con cui aveva conquistato la promozione: era fissato sugli 11, sempre gli stessi, e gli altri non li vedeva”.