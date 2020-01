CUTRONE, Ieri l'esordio, in Coppa Italia sarà titolare

Ieri è stato l'esordio in maglia viola del neo acquisto viola Patrick Cutrone. Venti minuti di gioco per l'ex rossonero, con una golosa occasione anche per segnare il suo primo gol in maglia gigliata. Un colpo di tacco che esce poco sul fondo, con la Fiorentina che poteva raddoppiare. Come scrive La Gazzetta dello Sport probabilmente sarà titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta. Di sicuro, Iachini punterà su di lui nel girone di ritorno per aumentare la produttività, decisamente scarsa, del pacchetto offensivo viola.