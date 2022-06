CORRIERE SPORT, Ecco Mandragora: intesa totale

Il Corriere dello Sport di oggi scrive di Rolando Mandragora, definendolo “il primo colpo condiviso” tra la Fiorentina e il suo allenatore Vincenzo Italiano. Un inserimento rapido e deciso da parte dei viola, si legge, non appena sono scaduti i termini del suo riscatto (non operato) da parte del Torino.

Con la Juventus e il giocatore c’è un’intesa totale - si legge - e l’affare sarà completato per circa 10 milioni di euro, bonus compresi. L’ufficialità, in conclusione, non dovrebbe arrivare però prima dell’apertura del mercato a luglio per via della quotazione in borsa dei bianconeri.