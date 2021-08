CORRIERE FIORENTINO, Ora chiama anche Londra

Anche il Tottenham, secondo il Corriere Fiorentino, spinge forte per Dusan Vlahovic. Respinto l’assalto da 50 milioni più 10 di bonus dell’Atletico Madrid infatti ora è il turno del Tottenham che, in caso di cessione di Harry Kane, andrebbe dritto sul centravanti viola. Ma c’è di più. Gli Spurs avrebbero già fatto arrivare nelle mani dell’agente del serbo una proposta da 5 milioni all’anno più uno di bonus fino al 2026, con l’aggiunta di 2 milioni al momento della firma. Impossibile, per Commisso, pareggiare un’offerta del genere. Eppure il presidente, atteso domani in Italia, non ha intenzione di cedere facilmente e, per il suo pupillo, pretende non meno di 70 milioni. Guarda caso, il tetto al quale la società vorrebbe fissare l’eventuale clausola rescissoria. L'ottimismo per un'eventuale permanenza di Vlahovic è scarso: il fatto che dopo mesi e mesi di trattative ancora non si sia arrivati a un accordo per il rinnovo di contratto lascia pensare che sia difficile riuscirci oggi. Eppure l’offerta dei viola c’è, ed è di quelle importanti: prolungamento fino al 2026 e ingaggio che, bonus compresi, arriverebbe a sfiorare i quattro milioni netti a stagione.