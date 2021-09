CORRIERE FIORENTINO, Il grande salto di Udine

"Il grande salto di Udine", questo il titolo odierno del Corriere Fiorentino. Una Fiorentina concreta vince anche a Udine e si pianta lassù, a quota 12, al quinto posto e in mezzo a quelle che lottano per un posto in Europa. Una vittoria «di corto muso», direbbe Allegri, la terza di fila in trasferta dopo quelle su Atalanta e Genoa. E pazienza se per una volta non si è visto il calcio spettacolo che aveva contraddistinto tutte le altre prestazioni. Del resto la crescita, e la classifica, passano anche attraverso partite così. Forse è soprattutto da domeniche come queste che si capisce che il vento è cambiato e che, davvero, si può pensare a qualcosa di importante.