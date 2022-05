CORRIERE FIORENTINO, Il bilancio di Rocco

Commisso è tornato a parlare dopo oltre tre mesi di silenzio in una "conferenza stampa" che tutto era meno che una conferenza stampa (le domande andavano inviate il giorno prima) Rocco Commisso, collegato dagli Stati Uniti, ha voluto prima di tutto parlare delle sue condizioni di salute. Del resto quella sua improvvisa partenza poco prima di Natale e il fatto che non sia più tornato a Firenze (per uno che al contrario in passato ha dimostrato di voler passare in città più tempo possibile) aveva spaventato parecchio. "Ho dovuto affrontare situazioni difficili — ha spiegato — ma ora mi sento meglio e voglio ringraziare i dottori e la famiglia per essermi stato vicino. Sono voluto tornare in Italia per parlare con Vlahovic ma ho sbagliato perché proprio in quell’occasione mi sono ammalato". Poi, dopo aver ripetuto di esser stato il presidente che ha fatto meglio al primo anno in serie A, il patron viola ha affrontato i temi di più stretta attualità. Su tutti, le voci su una possibile cessione del club bollate rapidamente come "fake news: non ho mai ricevuto alcuna offerta, né mai parlato con nessuno". Chiarito questo, si passa all’analisi della stagione. "Abbiamo fatto 22 punti in più dell’anno scorso, nessuno in Europa ci è riuscito e siamo riusciti a tornare nelle coppe: una gioia indescrivibile. L’Atalanta, che ha fatto grandissime cose, ce ne ha messi cinque".