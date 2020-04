CORR.FIO, Vlahovic, gol al virus. E ora il rinnovo

Dusan Vlahovic ha festeggiato con il sorriso sui social la sua negatività al coronavirus. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, che scrive come l'attaccante serbo si stia allenando e stia seguendo alla lettera le indicazioni del nutrizionista. L’obiettivo è presentarsi il più in forma possibile anche se, rispetto al resto del gruppo (così come Pezzella e Cutrone) inizialmente dovrà prestare particolare attenzione, lavorando a ritmi probabilmente più blandi. La sua annata è stata così positiva che lo stesso Commisso ha voluto il suo rinnovo, la cui firma sarebbe già arrivata non fosse stato per il virus. L'accordo scadrà nel 2025 e andrà a salire fin poco oltre il milione di euro. L'idea è farne il 9 della Fiorentina del futuro.