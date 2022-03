CORR.SPORT-STADIO, I gol dalle ali per decollare

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come Vincenzo Italiano chieda gol alle sue ali fin dal ritiro di Moena. Se la Fiorentina si trova in corsa per l'Europa lo deve alle reti degli attaccanti centrali - prima Vlahovic, ora Piatek - ma per sperare in qualcosa in più bisogna che Gonzalez e compagni diano un contributo maggiore in termini di reti.

I cinque esterni di Italiano fin qui hanno segnato 8 gol in tutto su un totale di 46. I soli Barrow e Orsolini, per dire, hanno messo insieme 9 reti in campionato. A giocare dalla parte di Gonzalez, Sottil e Ikoné è che fanno 71 anni in tre e dunque hanno grandi margini di crescita. Ecco le classifiche stilate dai quotidiani: