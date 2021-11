CORR. SPORT, Saponara vuole la prima con la Juve

Il Corriere dello Sport distribuito stamattina in edicola concentra la sua attenzione su Riccardo Saponara, non solo tornato dagli inferi ma ora fattosi luce per la sua Fiorentina. Ha saputo essere incisivo e decisivo sia giocando dall’inizio come amuleto (in questa circostanza la Fiorentina ha sempre vinto) che da subentrante.

Sabato sarà la sua prima contro la Juventus con la maglia viola addosso, quel club che in passato l’ha seguito pure sul mercato: nella sua carriera non è mai riuscito a strappare neanche un punto alla Vecchia Signora, perdendo cinque confronti su cinque. Vuole dare segnali e contribuire a quell’Europa che ha potuto vedere solo in panchina (febbraio 2017 col Moenchengladbach). Il suo contratto scadrà a giugno: tecnicamente da gennaio sarà libero di parlare con chi vorrà, ma non c’è fretta, si valuterà più avanti.