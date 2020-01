CORR. SPORT, Politano è acconto Inter su Castrovilli

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport c'è spazio per la situazione di Matteo Politano, esterno dell'Inter che sembra in procinto di cambiare aria già a gennaio visto il poco spazio avuto in nerazzurro. Potessero scegliere, i dirigenti interisti lo indirizzerebbero volentieri alla Fiorentina, che già aveva provato a prenderlo l'estate scorsa (vedendosi però rifiutare una proposta da 30 milioni di euro circa), visto che in viola c'è quel Gaetano Castrovilli che Conte vede come la mezzala perfetta per la squadra del prossimo anno. Castro, si legge, non è agganciabile subito, ma l'inserimento di Politano - giocatore che Iachini ha avuto già a Sassuolo - potrebbe far strappare una sorta di prelazione, con tanto di acconto pagato, ai nerazzurri.