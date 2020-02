CORR. SPORT, E adesso Chiesa raddoppia

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, evidenzia la crescita di Federico Chiesa, il quale sta viaggiando a velocità doppia, almeno a guardare il numero di gol realizzati in campionato. L'attaccante ha eguagliato le marcature degli ultimi due campionati di Serie A con 6 gol di cui 4 con Iachini, riuscendo a segnarne anche in due gare consecutive, cosa che non gli riusciva dal gennaio 2017. Con Montella in panchina, il classe '97 ha sì portato in cascina solo 2 sigilli (più 1 in Coppa Italia), ma ha contribuito a mandare in rete i compagni in 5 occasioni. E poi la rinascita, che ha visto Chiesa andare in rete ogni 171 minuti e godersi il primato, con Vlahovic, di giocatore più giovane ad aver segnato almeno 6 gol in Serie A.