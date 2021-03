CORR.FIORENTINO, Il Gioco dell'Oca e la difesa viola

Tocca a Beppe Iachini arrivare al traguardo salvezza nel Gioco dell'Oca della Fiorentina. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, aggiungendo come forse non sia un caso che il gioco sia stato inventato proprio a Firenze da Ferdinando I De' Medici, nel 1580. Per arrivarci, al traguardo, Iachini dovrà mettere prima di tutto mano ad una difesa che, così come nel 2019, fa acqua da tutte le parti. Ad inizio campionato anche con Iachini i numeri erano drammatici, con 1,71 gol presi a partita. Con Prandelli le cose erano migliorate salvo poi crollare nelle ultime 8 partite, dove sono stati 14 i gol presi dalla Fiorentina. Il compito di Iachini ora sarà riuscire a ritrovare la solidità perduta.