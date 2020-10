CORR. DELLO SPORT, Davanti il turnover non va

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, fa il punto della situazione sulla questione punte in casa Fiorentina. Per Iachini è arrivato il momento di fare scelte in attacco. I viola hanno bisogno di gol, anzi, di una punta che faccia gol, cosa che nelle ultime gare non è accaduta visto il continuo turnover là davanti. Il quotidiano sottolinea quindi la necessità della scelta di un attaccante a cui dare fiducia e continuità. Un giocatore fisso tra Vlahovic, Cutrone e Kouamè, che possa contare sull'esperienza di Ribery e anche sugli altri compagni di reparto che in caso di necessità possano prendere il suo posto.