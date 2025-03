Coreografia Fiorentina-Juventus, Maxi multa e diffida: i viola valutano il ricorso

Cinquantamila euro di multa e una diffida alla curva Ferrovia, che dunque, alla prossima sanzione, rischia seriamente la chiusura. Questa in sostanza la decisione del Giudica Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla coreografia con la scritta "Juve merda" che il settore più caldo del tifo viola ha esposto in occasione del match contro i bianconeri. Una sanzione che si spiega non solo con "l'espressione oltraggiosa" scritta nella coreografia, ma anche "ai cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria" e "al lancio tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria".

Come sottolinea il Corriere Fiorentino oggi in edicola effettivamente nel corso della gara si sono sentiti distintamente cori inneggianti la tragedia dell'Heysel in cui persero la vita 39 tifosi juventini e cori contro Gianluca Pessotto, ex calciatore bianconero che nel 2006 tentò di togliersi la vita. Insomma, una somma di cose che ha portato il giudice sportivo a diffidare nuovamente la curva che già eera stata sanzionata quest’anno sia in Italia (dopo Juventus-Fiorentina dell’andata il club fu sanzionato con 20mila euro di multa per cori razzisti ai danni del solito Vlahovic) che in Europa (due trasferte vietate dopo il lancio di fumogeno a San Gallo dell’ottobre scorso). La società gigliata nel frattempo sta analizzando tutte le carte e i dettagli della sentenza per capire se sarà possibile fare ricorso, anche solo per tutelare il buon nome del club. Riguardo alla coreografia effettivamente ci sono dei stati dei precedenti nei derby di Roma e Milano in cui le trifoserie di Milan e Lazio non sono state punite per coreografie identiche.

Prima della nota del giudice sportivo, Fondazionejb.com , organizzazione del tifo bianconero, aveva annunciato una doppia azione legale. Contro la Fiorentina "per non aver prevenuto la coreografia" e contro la Citta Metropolitana di Firenze per responsabilità oggettiva. A Torino poi è comparso uno striscione: "Curva Fiesole: per la coreografia vi siete fatti aiutare dalla polizia?". Intanto vanno avanti le indagini della Digos di Torino, la coreografia non è oggetto di daspo, mentre a rischiare è soprattutto chi si è reso protagonista del lancio di alcuni fumogeni.