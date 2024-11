COR. SPORT, Viola vogliono anticipare riscatto di Bove

FirenzeViola.it

La Fiorentina non si concentra solo sui possibili acquisti, ma anche sulle decisioni legate ai riscatti da definire entro il 30 giugno 2025. Tra questi, ci sono calciatori per i quali il diritto di riscatto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. È il caso di Edoardo Bove: se a fine stagione avrà disputato almeno il 60% delle partite della Fiorentina (considerando 45 minuti effettivi in campo, anche senza partire titolare), il club sarà obbligato a riscattarlo per 10,5 milioni di euro. Tuttavia, è molto probabile che la società non aspetti di verificare il raggiungimento di questa soglia.

La Fiorentina sembra già intenzionata a confermarlo, esercitando il diritto di riscatto. Daniele Pradè dovrà negoziare il prezzo con la Roma, che al momento ha altre priorità, quindi sarà necessaria un po’ di pazienza. La sensazione, però, è che presto Edoardo Bove diventerà ufficialmente un giocatore viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport.