COR. SPORT, Odriozola già in gruppo, Nico scalpita

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Vincenzo Italiano in vista del lunch-match di domenica contro il Bologna. Per il derby dell'Appennino il tecnico della Fiorentina potrebbe ritrovare Alvaro Odriozola, tornato in gruppo ieri ma non ancora al 100% dopo l'infortunio patito contro la Juventus; è probabile quindi che dal primo minuto parta ancora Lorenzo Venuti sulla fascia destra, mentre in avanti Jonathan Ikoné sembra aver superato il problema muscolare patito contro l'Hellas Verona. In mezzo al campo, in attesa di notizie sul ricorso per la squalifica di Giacomo Bonaventura, il trio potrebbe essere formato da Castrovilli, Duncan e Torreira. Per il ruolo di prima punta resta favorito Piatek, con Nico Gonzalez e Riccardo Sottil in vantaggio sugli altri esterni.