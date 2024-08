CONFERENCE, Possibili debutti per De Gea e Richardson

15 anni dopo l’ultima volta Raffaele Palladino torna ad affacciarsi in un palcoscenico europeo, anche se questo giro non più da calciatore ma da allenatore. Il 16 dicembre 2009, ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, si giocava in Europa League Genoa-Valencia; tra tre giorni sarà invece Conference contro il Puskas Academy.

Per l’occasione, scrive il quotidiano, il tecnico viola è pronto a rivoluzionare completamente la squadra scesa in campo a Parma nella prima gara stagionale. Nel reparto arretrato la grande novità potrebbe essere rappresentata dal debutto di David De Gea, mentre davanti a lui tornerà Ranieri e si potrebbe rivedere Pongracic visto il turno di squalifica rimediato in campionato che lo costringerà a saltare il Venezia.

A centrocampo Amir Richardson, altro colpo degli ultimi giorni, si candida per dar fiato a uno tra Mandragora e Amrabat; mentre Sottil, ormai recuperato a pieno dal punto di vista fisico, dovrebbe rilevare Kouame sulla corsia sinistra.