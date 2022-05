CONFERENCE, ACF potrà essere testa di serie

Come riporta La Nazione, sono 17 su 34 le squadre col miglior Ranking Uefa che verranno inserite nell’urna delle teste di serie. Saranno 7 ad accedere direttamente allo spareggio: 5 in rappresentanza delle 5 nazioni col ranking Uefa più alto ed altre 2 dall’eliminazione del play off di Europa League. In questo momento le 5 squadre sicure di prendere parte a questo play off sono: Colonia, Fiorentina, Nizza, Villarreal e West Ham. Va evidenziato che, per essere testa di serie, basta avere uno dei 17 migliori ranking fra queste squadre, motivo per cui non possiamo essere ancora certi della presenza della Fiorentina nell’urna principale. Tra l’altro 2 slot sono già occupati da Villarreal e West Ham che vantano una classifica migliore dei viola.