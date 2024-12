COMMISSO, Derby americano con Oaktree

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TuttoSport oggi in edicola si concentra su Rocco Commisso e sullo scontro tra proprietà americane in Fiorentina-Inter. Il patron gigliato da quando è presidente non ha mai visto vincere la Fiorentina in casa contro i nerazzurri, l'ultimo successo viola al Franchi contro i meneghini infatti risale al 2017.

Da lì in poi a Campo di Marte si sono giocate 9 sfide tra viola e nerazzurri con 5 vittorie lombarde e 4 pareggi. Commisso vuole sfatare questo tabù e vincere un altro derby americano, contro il fondo Oaktree, dopo aver battuto i Friedkin (Roma), Cardinale (Milan) e il Fondo di investimenti 777 Partners (Genoa). Commisso inoltre ha spesso attaccato la gestione finanziaria dell'Inter, passata al fondo statunitense in seguito al mancato rimborso del prestito di 275 milioni (poi lievitati con gli interessi a 395) da parte del precedente proprietario Steven Zhang, in nome di un calcio più equo e con i bilanci a posto. Vedremo se anche con i connazionali di Oaktree i rapporti societari continueranno ad essere tesi, intanto, e questa è già una mezza vittoria per il presidente gigliato, questa sera Fiorentina e Inter arrivano al big match del Franchi a pari punti in classifica.