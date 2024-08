COLPANI, Presto la forma migliore. Gli acciacchi estivi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chi non ha brillato rimediando un’insufficienza nel match di ieri contro il Venezia è senza dubbio Andrea Colpani. L’ex Monza, subentrato a Barak nella ripresa, non ha dato quel qualcosa in più che ci si aspettava e non ha creato i presupposti per arrivare al tiro in maniera pericolosa. Sul suo stato di forma è intervenuto il suo ex allenatore al Monza e attuale mister della Fiorentina, Raffaele Palladino, che, come riportato da La Nazione, ha rassicurato il tifo viola affermando:

«I carichi di lavoro per lui sono stati alti: ha faticato tanto e ha lavorato il triplo perché ha avuto degli acciacchi nel corso dell’estate. Va solo ringraziato, sono certo che troverà presto la forma migliore. Lavoriamo tanto ogni giorno, sia qui che al Viola Park. Presto troveremo gli automatismi giusti. Serve solo un po’ di pazienza.»