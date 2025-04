Ciccio Graziani: "Roma, Torino o Fiorentina? Come chiedere a quali figli vuoi più bene"

L'ex attaccante Ciccio Graziani, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua fede e, alla domanda sulla squadra per cui tifa, ha risposto: "Io dico sempre per il Toro, per la Fiorentina e per la Roma, le tre squadre nelle quali ho giocato durante la mia carriera. Ma se devo dirne una in più, dovrei dire il Toro perché abbiamo fatto insieme un matrimonio così lungo, di otto anni. E perché la maglia granata ti trasferisce un senso di appartenenza che è davvero unico. Però, è come quando hai tre figli e ti chiedono a quale vuoi più bene".