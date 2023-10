CHIESA, Pronta la prima da ex al Franchi domenica

Un paio di giorni di relax, poi tutti alla Continassa per preparare la sfida contro la Fiorentina. La Juventus si gode la vittoria contro il Verona e il secondo posto in classifica, ma presto comincerà a pensare alla gara di domenica contro i viola di Vincenzo Italiano, che al Franchi non è mai banale. La Juventus ritroverà Federico Chiesa, che dopo i problemi fisici si prepara a tornare in campo: come sottolinea La Stampa, sarà la prima da ex a Firenze.

Sfida da ex anche per Dusan Vlahovic, che non segna da ormai un mese. Sia il serbo che Chiesa erano partiti alla grande, con quattro gol nelle prime cinque giornate, prima di fermarsi anche a causa di problemi fisici. Ora Allegri li pungola e ha bisogno di ritrovare la loro forza offensiva: nessuno dei due ha mai segnato da ex contro i viola e domenica un gol dell'ex sarà l'obiettivo.