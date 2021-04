CHIESA, Leader della Juve: i 60 milioni sono un affare

Ampio spazio dedicato dal Corriere dello Sport a Federico Chiesa e al suo rendimento alla Juventus. Il quotidiano sottolinea come l'ex giocatore della Fiorentina abbia ormai conquistato tutti dopo aver giocato per ben due volte la terza giornata di campionato. Le difficoltà non sono mancate, soprattutto all'inizio, ma ora è diventato il leader tecnico ed emotivo capace di conquistare anche Cristiano Ronaldo. L'esultanza combinata dopo il gol con il Napoli l'ha confermato. All'andata giocò da capitano e perse in casa con la Fiorentina contro la Sampdoria, al ritorno si è preso la Juve: è ormai un top-player della Serie A e i 60 milioni che dovrà spendere per lui la Juventus - cifra che all'inizio sembrava esagerata - adesso certificano che l'affare l'ha fatto la Juventus.