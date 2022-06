CANADA, Ecco il VC: "Pochi ma Firenze nel cuore"

In Canada è nato un nuovo Viola Club, chiamato “I’Brindellone”. L’ideatore Gino Bucchino, fiorentino ma che vive gran parte della sua vita in Nord America, si è così espresso a La Nazione: “Mille volte, troppe volte, quando, a una cena o con amici, dicevo ‘I am a fan of Fiorentina’, la reazione è stata questa: ‘Ah! la bistecca, vero?’. Ma la Fiorentina per me è la squadra di calcio di Firenze, quella di Antognoni, Batistuta, Baggio... Adesso anche noi in Canada, una minutissima rappresentanza di italiani all’estero, abbiamo deciso di tenere fede alla nostra... fede, seguendo ogni settimana le partite della Fiore. Ci siamo trovati, siamo una ventina. Stiamo fondando il Viola Club. Tutti ammalati di Fiorentina ovviamente ma anche un paio che come seconda squadra hanno nel cuore il... Napoli”.