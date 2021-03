CACERES, Dalla corsia di destra al rinnovo

Martin Caceres era finito, nell’ultimo periodo dell’era Prandelli, nella parte bassa della panchina. Alternativa quasi di lusso, dopo una prima parte giocata in una inedita posizione di difensore centrale, adattato. Salvo poi riprendere i suoi passi sulla corsia di destra, Più avanti o più bloccato dietro, ma sempre con la linea laterale alla sua destra. Però le apparizioni si so o rarefatte: in 21 gare sono state 10 le panchine, un’assenza per infortunio e 10 partite giocate, di cui solo 4 per tutti i 90 minuti. Duttilità, insomma, è la parola d’ordine per un giocatore che nel corso della sua carriera è sempre stato una specie di jolly. Caratteristica questa che potrebbe anche portare la Fiorentina ad allungare di un anno l’accordo, le parti stanno parlando, che scade al termine di questa stagione.