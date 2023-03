CABRAL, Un mese come Osimhen sognando il Brasile

Dal 12 febbraio al 12 marzo Arthur Cabral ha segnato quanto Victor Osimhen. Lo riporta il Corriere Fiorentino: che sia o meno merito delle scarpette, come detto da Vincenzo Italiano domenica dopo la vittoria di Cremona, in questo lasso di tempo il brasiliano ha segnato tre reti, come il nigeriano del Napoli, capocannoniere del campionato. Inoltre, in questi primi mesi del 2023 tra tutte le competizioni, solamente lo stesso Osimhen (11) e Lautaro Martinez (9) hanno siglato più reti di Cabral, che ha messo dentro quattro centri in Serie A e altri tre in Conference League, per un totale di sette.

Adesso, il brasiliano non vuole fermarsi, sognando il debutto col Brasile, la cui convocazione non arriva dall’ottobre 2021. Segnare con la Fiorentina per sognare la Seleçao.