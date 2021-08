C. FIORENTINO, Vlahovic-ACF: incontro decisivo

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si pone la domanda: quella dell’Olimpico sarà l’ultima partita di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina? Rispondere oggi è impossibile ma la possibilità ovviamente c’è e soltanto una volta archiviata la gara di domani sera se ne saprà di più. Con alcune premesse. La prima: oggi pomeriggio Rocco Commisso sarà in ritiro con la squadra ed è facile immaginare un nuovo colloquio (dopo quello telefonico dei giorni scorsi) con il centravanti serbo. Un faccia a faccia nel quale il presidente ribadirà a Dusan la proposta di prolungamento del contratto con relativo aumento fino a quasi 5 milioni netti a stagione e nel quale, soprattutto, spiegherà una volta di più come mai non sia questo il momento giusto per la cessione. L’altra premessa sta nel prezzo. Perché è vero, Commisso ha detto di non voler cedere il suo gioiello, ma soltanto poche ore prima era stato lui stesso a fissare il prezzo alzando l’asticella fino a (quasi) 100 milioni. Non resta che aspettare quindi, cercando di capire se davvero dall’Inghilterra arriverà la tanto annunciata proposta choc. In ballo oltre all’Atletico Madrid (che ha proposto circa 70 milioni tra parte fissa e bonus) ci sono Tottenham e Manchester City.