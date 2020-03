BURIONI, Nessuno è immune al virus. Il calcio tornerà

Il professor Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito alla questione Coronavirus in Serie A. Ha parlato delle possibilità di contagio per altri calciatori dopo i casi Rugani e Gabbiadini: "Dopo il contatto ci può essere un periodo di incubazione che va dai 5 agli 8 giorni, ma che arriva a volte fino ai 14, durante il quale la persona può ammalarsi e a sua volta trasmettere la malattia". Sugli allenamenti spiega: "Non è certo proibito allenarsi, basta farlo da soli. Anche nel campetto sotto casa, l’importante è che non ci sia nessuno. Che siano nella palestra della propria abitazione o in un ambiente esterno, conta solo l’isolamento. Immagino che tutti, in questo strano periodo, dovranno mantenere tono muscolare e condizione fisica". E conclude poi sulle possibilità di riprendersi per il calcio: "Spero proprio che il 2020-21 sia una stagione bella dall’inizio, ma non escludo che in qualche modo si completi anche questa: non possiamo fare previsioni, sappiamo troppo poco di questo virus. Ogni decisione passa solo dagli sviluppi della pandemia nel mondo. Mi concentro su quella, non sul calcio giocato che può attendere. Niente sfottò ai cugini romanisti, niente bandiere: il momento è troppo serio, il nemico è comune e forte".