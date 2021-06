BRAIDA, Fiorentina ha tutto per soddisfare Gattuso

Intervistato dal Corriere Fiorentino, Ariedo Braida, ex DG del Milan che portò Gattuso in rossonero, ha parlato così del nuovo tecnico della Fiorentina: «Il segreto di Gattuso? Aver fatto la gavetta, perché quando si parte dall’alto si può solo scendere ma se parti dal basso puoi soltanto salire. Essersi ritrovato ad allenare in Svizzera, in Grecia o ancora in categorie diverse dalla serie A gli ha permesso di crescere lungo un percorso importante, sostenendo tutte le tappe necessarie per riuscire a sbagliare il meno possibile. Lo ha dimostrato anche lo scorso anno a Napoli dove solo qualche episodio sfortunato non gli ha permesso di raggiungere l’obiettivo finale. La società viola ha tutti gli strumenti per soddisfare Rino, dal presidente ai dirigenti sono tutte persone preparate, e poi lo staff di Gattuso è di primissimo livello. Sono convinto che a Firenze c’è tutto per fare bene».