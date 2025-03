Bove, nuovi esami e test ad Ancona per scoprire la verità sul malore

vedi letture

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola concentra la sua attenzione su Edoardo Bove. Il centrocampista romano in questi ultimi due giorni si è recato ad Ancona per sottoporsi a nuovi esami e accertamenti per capire la verità su quanto gli sia successo lo scorso 1 dicembre al 16' del match tra Fiorentina e Inter.

Su iniziativa personale con la supervisione del professor Paolo Zeppilli, consulente del calciatore, e messa ovviamente a conoscenza la Fiorentina, Bove ha deciso di farsi visitare dal professor Antonio Dello Russo dell’Ospedale Torrette di Ancona. Gli esami a cui il classe 2002 si è sottoposto sono accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico. In sostanza esami specifici per identificare eventuali anomalie aritmiche durante la conduzione elettrica del cuore. L'obiettivo è capire se Bove soffra o meno di una cardiopatia strutturale e nel caso se ci sia la possibilità di tornare a giocare. In attesa delle dimissioni, l'esito degli esami svolti ad Ancona arriverà tra i 5 e i 15 giorni.