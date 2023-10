BONAVENTURA, Quotidiani d’accordo sulla prestazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Bonaventura è uno dei calciatori italiani del momento. Nonostante le 34 primavere e le ultime tre stagioni in Viola giocate ad alti livelli, quest’anno sembra aver cambiato ulteriormente marcia. I quattro gol segnati finora in campionato e - più in generale - le grandi performance realizzate da inizio stagione, hanno convinto Luciano Spalletti a richiamarlo in Nazionale dopo tre anni e Bonaventura ha ripagato la fiducia del tecnico di Certaldo sbloccando il match contro Malta con un bellissimo destro a giro dal limite dell’area. Per questo motivo i quotidiani sono tutti d’accordo nel giudicare in maniera più che positiva la prestazione del numero 8. Queste le pagelle:

Gazzetta dello Sport 7 - “Il gol è un’incanto, il segnale che ora ha la magia addosso. Nel gioco qualche comprensibile pausa, ma bene quando, con Frattesi, arretra un po’”.

Corriere dello Sport 7 - “È il suo momento magico, novello Re Mida: trasforma in oro tutto quello che tocca, il “tiraggiro” di matrice viola è una pennellata che serve per dipingere il suo primo capolavoro in azzurro. Ispiratissimo, anche quando c’è da fare legna a centrocampo”.

Tuttosport 7 - “Conferma il suo momento d’’oro e sblocca la partita con un piacevolissimo tiro a giro che ha scavalcato il portiere verso il palo più lontano. La conferma che Spalletti ci ha visto giusto e che l’età non più verde conta il giusto, se sei bravo e in forma”.

La Repubblica 7 - “Quell’arco nel cielo di Bari apre la serata e vale un viaggio sereno verso l’arco di Wembley. Buona la prima”.

La Nazione 7 - “Gol poesia per firmare il ritorno in Nazionale dopo tre anni: è il primo in azzurro”.

TuttoMercatoWeb 7 - “A 34 anni sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera. Richiamato in azzurro dopo tre anni, viene subito lanciato titolare e ringrazia Spalletti con un bellissimo destro a giro che sblocca la partita a metà primo tempo”.