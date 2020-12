BONAVENTURA, Il jolly che può "fare" lo Jorgensen

Il Corriere Fiorentino individua in un jolly la necessità primaria della Fiorentina ad oggi. E cioè un giocatore poliedrico in grado di coprire le falle squadra in fatto di ritmi bassi a centrocampo, poche verticalizzazioni e inserimenti in area per andare in rete. L'identikit perfetto - si legge - è quello di Giacomo Bonaventura, che giocando col passato può ricoprire il ruolo di Martin Jorgensen in quanto dove lo metti, sta. Jack ha sempre portato una buone dote di gol, ad esempio il Milan lo può annoverare quale secondo miglior goleador dietro soltanto a Ibrahimovic. In due ben due stagioni il ragazzo ha siglato 9 gol. Prandelli non l'ha schierato in campo subito col Benevento unicamente per colpa dell'infortunio occorso durante il suo riscaldamento, ma poi a Milano ha trovato spazio a gara in corso garantendo freschezza e dinamismo. Ora potrebbe diventare titolare: la sua presenza permette di cambiare modulo senza effettuare una sostituzione. Inoltre il classe '89 spera di ottenere una convocazione agli Europei del 2021, occasione per toccare il culmine in carriera.