BIRAGHI BIS, Viola maglia gloriosa. Io legatissimo

Intervistato da Tuttosport, Cristiano Biraghi ha esternato i propri pensieri sulla gara di domani. Vi riportiamo, quindi, le ulteriori dichiarazioni rilasciate al quotidiano torinese:

Sulla difficoltà nel trovare il gol: «I nostri attaccanti sono giovani ma molto validi, detto ciò bisogna crescere e migliorare tutti assieme».

Su come vive la gara contro il Milan da ex interista: «Non ho mai nascosto di essere legato a quei colori e la sfida col Milan è sempre speciale. Ma ora sono un calciatore della Fiorentina legatissimo a questa maglia e a questa città che mi ha dato tanto. Quindi spero di fare una grande gara per la squadra e per Firenze».

Sull'attaccamento invocato da Prandelli: «Giustissimo, indossiamo una maglia gloriosa e rappresentiamo una tra le città più famose al mondo. Ne dobbiamo essere tutti sempre consapevoli».

Sul Milan: «Beh, c’è sempre una prima volta…Battute a parte, loro vorranno continuare a far bene ma noi abbiamo bisogno di punti e cercheremo di prenderceli».

Sul duello FR7-Ibra: «Vederli nella stessa gara sarebbe stato bellissimo, speriamo accada al ritorno magari con lo stadio Franchi pieno. Franckè un fenomeno, l’augurio è che stia bene».