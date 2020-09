BELOTTI, Sono il capitano ed ho altri 2 anni col Toro

"Mi è mancata tanto e respirare l'aria della Nazionale è qualcosa di magico, per me è un motivo di orgoglio essere qua". A dirlo a Tuttosport è Andrea Belotti, attaccante del Torino ed obiettivo di mercato della Fiorentina. Il Gallo ha evidenziato come sia stato tanto il dispiacere di non affrontare l'Europeo perché la squadra era in fiducia e veniva da un bel periodo, ma che al tempo stesso tutto è bellissimo, anche la concorrenza con il suo grande amico Ciro Immobile. Inutile nascondere anche la preoccupazione per i tanti contagi, ma le parole più importanti le pronuncia sul Torino: "Giampaolo è un maestro di calcio. Ha dato subito la sua immagine e vuole che si giochi a calcio". Parole al miele per un allenatore che lo ha sorpreso anche nei colloqui telefonici, ma pure per il suo presidente che ringrazia per la stima ed i continui complimenti che gli rivolge. Poi la conclusione che gela un po' i tifosi della Fiorentina: "Se sono una bandiera granata? Sono il capitano... Sono cinque anni che sono al Torino e quindi è già un matrimonio che è anche bello lungo. Poi ho anche altri due anni di contratto, quindi...".