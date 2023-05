BASILEA, Il medico che ha salvato il tifoso: "Un miracolo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina ha parlato a La Nazione, il medico di Montevarchi, Simone Santopietro, ovvero colui che ha salvato la vita al tifoso colpito da un malore durante la partita contro il Basilea. Per fortuna il medico ha ricevuto la telefonata da parte del padre del tifoso, che ora sta bene: "Grazie per aver salvato mio figlio".

Ecco le sue parole: "Ho visto uno steward che si sbracciava, affacciandomi dal primo anello dello stadio. Ho visto uno steward che si sbracciava, affacciandomi dal primo anello dello stadio. In quei momenti anche la lingua è un limite, parlavano tutti tedesco, ma ho capito che chiedevano aiuto. Mi hanno portato quasi di peso all’altezza dei gradoni, lì dove un quarantenne di grossa stazza era riverso, in balìa di un infarto e apparentemente in fin di vita. Ho visto arrivare i soccorritori dello stadio, forti di defibrillatore: è l’unica, vera arma per ripristinare il battito cardiaco in queste situazioni. Credo che insieme abbiamo dato tempo ai soccorritori di arrivare tenendo in vita quel tifoso. Dopo le scariche è ripartito il ritmo sinusale e il supporter è stato stabilizzato. In barella è stato portato fuori dallo stadio".