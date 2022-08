BARAK, Ha sfiorato una serata top alla 1ª in viola

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prima partita di Antonin Barak da nuovo giocatore della Fiorentina. Ha provato a dare una mano e la sua serata ha pure rischiato di diventare perfetta quando - si legge - , al 63’, ha stretto troppo un tiro di sinistro che sarebbe valso il vantaggio viola. Per il resto si è subito reso conto di quanto sia dispendiosa l’idea di calcio del suo nuovo allenatore, con un pressing che vede le mezzali in prima linea a disturbare i centrali avversari. Se nel primo tempo è stato Amrabat a prendersi la scena, poco prima dell’intervallo e poi al rientro sull’erba gli avversari hanno avanzato sempre di più. Anche se questo ha aperto gli spazi per alcune ripartenze, come quella in cui Barak ha sfiorato la rete.