BAIANO, Avvantaggiato chi difende. Ma occhio a...

Ciccio Baiano commenta a La Nazione il duello tra Milenkovic e Vlahovic, segnalando: "Tra Dusan e Nikola, se c’è uno che può trarre vantaggio da questa situazione, è soprattutto il difensore. Ormai nel calcio, specie nella fase difensiva, ci si muove per reparti e dunque per Vlahovic non sarà facile trovare spazi. È chiaro però che il bomber farà di tutto per mettere in crisi la difesa della Fiorentina perché bene o male, anche solo in partitella, avrà capito quali sono i punti deboli dei suoi ex compagni". Poi spiega come difendersi: "Se la Fiorentina in difesa accetta l’uno contro uno e non agirà di reparto, allora Dusan andrà a nozze: se il serbo avrà l’opportunità di girarsi e di andare al tiro, sarà davvero pericoloso".